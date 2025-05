Première apparition de la fille de Kim Jong-un lors d’un événement diplomatique

Photo : KBS News

Le 9 mai dernier, le leader nord-coréen Kim Jong-un a visité l'ambassade russe à Pyongyang à l'occasion du Jour de la victoire. Il était accompagné de sa fille, Kim Ju-ae. Il s'agit de la première apparition de cette dernière lors d’un événement diplomatique. Ce qui suggère de nouveau une éventuelle transmission familiale du pouvoir.Sur les images rendues publiques, Kim Ju-ae est entrée dans l'immeuble avec son père, avant de serrer la main de l'ambassadeur russe.La jeune fille a été désignée par les médias nord-coréens comme « la fille la plus aimée », une appellation relevée d'un cran. En 2022, lors de sa première apparition en public, elle avait été appelée « enfant bien aimée », avant de devenir « fille honorable » et enfin « la fille la plus aimée ». Des dénominations de plus en plus respectueuses.Selon Jo Han-beom, chercheur de l'Institut de la Réunification, la dernière appellation contenant le superlatif « la plus » signifie que Kim Ju-ae est privilégiée des autres enfants. Elle serait donc une probable héritière du trône de Kim III. Toutefois, certains experts donnent des interprétations différentes. D'après Hong Min, du même institut, elle servirait de symbole politique plutôt que de successeur, d'autant plus que la société nord-coréenne est patriarcale et machiste.Avant cette apparition inédite sur la scène diplomatique, Kim Ju-ae a très souvent accompagné son père lors d’événements militaires et nationaux.