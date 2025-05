Prêts aux ménages : forte hausse en quinze jours

Photo : YONHAP News

Les prêts aux ménages par les banques sud-coréennes ont augmenté d’environ 2 900 milliards de wons, soit quelque 1,97 milliard d’euros, au cours des deux premières semaines de mai. Leur encours atteignait 745 980 milliards de wons, soit environ 507,27 milliards d’euros.Si cette tendance se poursuit jusqu’à la fin du mois, l’augmentation totale pourra avoisiner 5 800 milliards de wons, ou près de 3,94 milliards d’euros. Cette progression s’explique en grande partie par la baisse rapide des taux d’intérêt, qui ravive l’intérêt pour les investissements à effet de levier. A cela, s’ajoute une demande anticipée de crédits, liée à l’entrée en vigueur, en juillet, de la troisième phase de règles de limitation du ratio du service de la dette (DSR).Pour rappel, l’encours des prêts aux ménages dans les cinq principales banques du pays avait fortement progressé jusqu’en août de l’an dernier. Il avait diminué progressivement à partir de septembre, en raison de la remontée des taux d’intérêt et de l’instauration de plafonds sur le volume total de crédits. Toutefois, grâce aux baisses des taux d’intérêt et à l’assouplissement des régulations en début d’année, les prêts ont rebondi dès février, avant de continuer à croître en mars, en avril, puis en mai.Par type, le solde des prêts hypothécaires s’élevait à 591 160 milliards de wons, soit environ 401,99 milliards d’euros. Les prêts personnels non garantis ont également progressé de 1 090 milliards de wons, soit environ 740 millions d’euros, en seulement quinze jours, dépassant déjà la hausse enregistrée en avril.