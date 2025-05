La cuisine bouddhiste inscrite au patrimoine immatériel national

Photo : YONHAP News

L'administration du patrimoine national a inscrit la cuisine bouddhiste à sa liste des patrimoines immatériels. Symbole de l'esprit de Bouddha, elle est constituée des aliments transmis dans les temples et représente ainsi les pratiques et l'art de la table des moines. Elle s'abstient d'utiliser de la viande, des poissons et cinq aliments piquants, dont l'ail et la ciboule.L'administration a annoncé procéder à cette classification en tenant compte de ses caractéristiques. Cette cuisine s'est développée en interaction avec la gastronomie coréenne, notamment avec la méthode de fermentation, et a su incarner le principe d'Ahimsa, la philosophie de la non-violence et du respect de la vie.Selon les autorités, la cuisine bouddhiste a été désignée en globalité, non pas comme appartenant à un temple ou un groupe particulier. En effet, elle est très variée et chaque temple possède sa propre recette.