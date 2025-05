Présidentielle : le PPP salue le départ de Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Samedi dernier, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a déclaré que la décision de Yoon Suk Yeol de quitter la formation était une décision prise pour la victoire de son candidat.A en croire Kwon Seong-dong, chef du groupe parlementaire, son départ pourra accélérer l'unité du parti. Et d'ajouter que cela a permis à Han Dong-hoon, l'ex-patron du mouvement, et ses partisans de rejoindre la campagne électorale. Ce qui pourrait, selon lui, bouleverser les intentions de vote actuelles, favorables à Lee Jae-myung du Minjoo.De son côté, le parti de centre-gauche a évalué, hier, le retrait de Yoon de décision insignifiante et de départ déguisé. Pour lui, le PPP aurait dû lui retirer sa carte de membre, au lieu de le laisser partir de son propre gré, s'il voulait confirmer sa rupture avec lui et d'autres auteurs de rébellion. Park Kyeong-mi, porte-parole de son comité électoral, a rappelé que Kim Moon-soo, le candidat conservateur, n’avait jamais condamné l’ancien président, destitué pour avoir proclamé la loi martiale au détriment de la Constitution et inculpé pour insurrection.