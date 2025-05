Présidentielle : Lee Jae-myung consolide son avance d'après un récent sondage

Photo : YONHAP News

D’après un sondage publié aujourd’hui par Realmeter, Lee Jae-myung, du Minjoo, arrive en tête avec 52 % (-1,9 points) des intentions de vote dans un scénario incluant plusieurs candidats. Kim Moon-soo, du Parti du Pouvoir du peuple (PPP), recueille 35,6 % (+4,5 points) et Lee Jun-seok, du Parti de la réforme, 8,7 % (+2,4 points).Dans l’hypothèse d’un duel, le candidat de centre-gauche l’emporterait face à l’ancien ministre du Travail avec 54,3 % contre 40,4 %. Face au plus jeune des participants au scrutin, il resterait également en tête avec 51,4 % contre 30 %.Interrogés sur leur fidélité de vote jusqu’à l’élection, 82,3 % des répondants ont affirmé qu’ils soutiendraient leur candidat. En matière de pronostic de victoire, indépendamment du soutien personnel, l'ancien avocat des droits de l'homme est jugé le plus susceptible de l’emporter avec 58,8 %, contre 33,6 % pour le candidat conservateur et 3,4 % pour Lee Jun-seok.Quant à la préférence concernant la future majorité présidentielle, 55,6 % des personnes interrogées se disent favorables à une alternance en faveur de l’opposition, contre 39,5 % qui souhaitent le maintien de la coalition actuelle, incluant le PPP.Le sondage a été réalisé du 14 au 16 mai auprès de 1 509 électeurs sud-coréens âgés de 18 ans et plus, à la demande d’Energy Economy News Daily via le système de réponse automatisée (ARS) mobile. Le taux de réponse s’élève à 8,4 %, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 points.