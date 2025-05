Présidentielle : la révision constitutionnelle s’invite dans la campagne

Photo : YONHAP News

La révision de la Constitution s’invite désormais dans la campagne présidentielle. Le candidat du Minjoo, jusqu’ici prudent, l’ayant soudainement proposée.Hier, Lee Jae-myung a annoncé que s’il était élu, il entendait mener une réforme constitutionnelle par référendum. Son objectif est de permettre à un chef de l’Etat d’exercer deux mandats successifs de quatre ans et d’organiser un second tour lors de l’élection présidentielle. Actuellement, le président de la République est élu après un seul tour pour un mandat de cinq ans non renouvelable.L’ancien chef de file du mouvement de centre-gauche veut également insérer dans le préambule de la Constitution, l’esprit du mouvement pour la démocratisation du 18 mai 1980, et encadrer plus strictement les conditions nécessaires pour proclamer la loi martiale. Et d’ajouter que le Parlement doit avoir le pouvoir de recommander les candidats au poste de Premier ministre et d’avoir autorité sur la Cour des comptes, actuellement sous celle du président de la République.Son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a salué sa proposition, tout en présentant la sienne. Kim Moon-soo veut réduire à trois ans le mandat de celui qui sera élu le 3 juin, et permettre à ses successeurs de faire deux mandats de quatre ans. Il préconise également de ne plus protéger le dirigeant du pays contre les poursuites judiciaires et de lever totalement l’immunité parlementaire.Le PPP se montre toutefois dubitatif à propos de l’initiative de Lee. Selon plusieurs de ses membres, il peut s’agir d’une proposition visant la longévité au pouvoir et la concentration du pouvoir législatif sur la majorité parlementaire. Le Minjoo a aussitôt dénoncé une offensive politique et martelé que selon la proposition de son candidat, le prochain dirigeant serait le dernier à effectuer un seul mandat de cinq ans.