Procès pénal de Yoon : tenue de la quatrième audience

La quatrième audience du procès pénal de Yoon Suk Yeol pour insurrection s'est ouverte ce matin au tribunal du district central de Séoul. Comme lors de la précédente, l’ex-président destitué est entré dans le bâtiment en passant par l'accès principal au rez-de-chaussée, et non par celui situé au sous-sol. Il n’a eu aucun regard pour les nombreuses caméras et n’a fait aucune déclaration sur son départ du Parti du pouvoir du peuple (PPP), sous l’étiquette duquel il avait été élu en 2022.Avant l’ouverture de la séance, Ji Gui-yeon, le juge qui dirige le procès, a tenu à réfuter les soupçons pesant sur lui, les qualifiant de fausses informations. Le Minjoo, en lui reprochant d’accorder une faveur à Yoon, avait mis en avant que le magistrat avait été invité plusieurs fois dans le passé dans des bars de luxe par des individus liés à ses fonctions. Ce qui est répréhensible par la loi.Au cours de cette quatrième audience, deux témoins doivent être auditionnés. Il s’agit de Park Jeong-hwan du Commandement des forces spéciales de l'armée de terre (SWC) et de Lee Sang-hyun, ancien chef de la 1ère brigade des forces spéciales aéroportées. Le premier avait déjà été entendu lors de la troisième, tenue le 12 mai dernier.