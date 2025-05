Droits de douane américains : Lee Ju-ho plaide pour le succès des négociations avant le 9 juillet

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud négocie actuellement avec les Etats-Unis un accord commercial, visant à obtenir la réduction ou l’exemption des droits de douane réciproques américains de 25 % et de ceux sur l’acier, les voitures et les puces électroniques.Dans le cadre de ces pourparlers, les deux pays doivent reprendre cette semaine à Washington leurs deuxièmes et dernières négociations dites « techniques », avant l’élection présidentielle sud-coréenne du 3 juin. Pour cela, une délégation interministérielle de Séoul doit s’envoler demain pour la capitale américaine. Avant leur départ, ses membres doivent faire le point sur les sujets concrets que l’administration Trump pourra évoquer et affiner la stratégie à adopter.Lors d’une réunion consacrée aux stratégies de la sécurité économique, aujourd’hui, le président de la République par intérim a une nouvelle fois donné des instructions pour que les ministères concernés mènent les discussions avec sang-froid et sérieux en priorisant les intérêts nationaux et le principe de mutualité. Avec pour objectif de parvenir à un compromis avant le 9 juillet, date à laquelle la suspension des droits de douane réciproques est censée prendre fin.Lee Ju-ho a également préconisé une communication continue avec le Parlement et le peuple tout au long des négociations avec Washington.