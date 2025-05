Note américaine : Séoul se veut rassurant sur l’impact de son abaissement

Photo : YONHAP News

Samedi, l’agence internationale de notation Moody’s a abaissé d’un cran la note de crédit des Etats-Unis de « AAA » à « AA1 », tout en faisant passer la perspective de « négative » à « stable ».Ce lundi, le ministère de l’Economie et des Finances a étudié son impact sur les marchés domestiques lors d’une téléconférence réunissant les représentants des ministères concernés et de la Banque de Corée (BOK). Les participants se sont alors accordés à dire que l’annonce de l’agence aura des répercussions limitées.Selon eux, Moody’s a simplement emboîté le pas à ses consœurs. Pour rappel, Fitch Ratings et Standard & Poor's (S&P) avaient annoncé la baisse de la note américaine en août 2023 et en 2011, toutes deux de « AAA » à « AA+ ».Séoul n’a cependant pas exclu la possibilité que la nouvelle mesure augmente à court terme la volatilité des marchés financiers et de change sud-coréens. Dans la foulée, il a décidé de maintenir la vigilance, en scrutant de près leur évolution.