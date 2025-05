Photo : YONHAP News

La journée sera divisée en deux sur le front de la météo. La matinée sera nuageuse sur l'ensemble du territoire avec des pluies légères attendues par endroit. Le ciel se dégagera progressivement dans l'après-midi pour laisser place au soleil.Du côté des températures, il fera de nouveau chaud aujourd'hui. Ce matin, il fait 18°C à Séoul, 21°C à Daejeon, 22°C à Jeonju, 20°C à Gwangju et Daegu ainsi que 19°C à Busan. Cet après-midi, il fera 26°C dans la capitale, 31°C à Daejeon et Jeonju, 30°C à Gwangju et 24°C à Busan. La maximale sera pour Daegu avec 32°C.