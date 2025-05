Présidentielle : Lee Jae-myung en campagne dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

Ce mardi, Lee Jae-myung, du Minjoo, poursuit sa campagne dans la région métropolitaine. Dans la matinée, il a tenu une visioconférence avec des expatriés sud-coréens du monde entier. Il les a appelés à participer au vote des ressortissants à l’étranger, ouvert à partir d'aujourd'hui pour une durée d’une semaine. Avant de souligner les conditions difficiles de ce scrutin et promis d’améliorer le système afin de permettre à un plus grand nombre d’expatriés d’y participer.Le candidat de centre-gauche s’est ensuite rendu dans le nord de la province de Gyeonggi, où il a centré son discours sur le thème de la « paix et de la sécurité ». Il a entamé sa tournée à Uijeongbu, avant de visiter Goyang et Paju, pour présenter des promesses adaptées aux spécificités locales. À deux semaines de l’élection présidentielle, il concentre ses efforts sur la région métropolitaine, considérée comme décisive pour l’issue du scrutin. Il se rendra demain à Incheon.Par ailleurs, le Minjoo a salué le ralliement de plusieurs personnalités issues du camp conservateur. Le parti y voit une mobilisation générale pour l’intérêt national face au « cartel de la sédition ». Il a souligné qu’il s’agissait d’un appel à dépasser les clivages entre progressistes et conservateurs pour surmonter la crise actuelle du pays.