Présidentielle : Kim Moon-soo part à la conquête des électeurs de la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

A deux semaines du scrutin présidentiel, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) poursuit sa campagne à Séoul et dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale.Dans la matinée, Kim Moon-soo s'est rendu au siège de la Fédération coréenne des organisations artistiques et culturelles (FACO) pour s'entretenir avec des professionnels du secteur et signer un accord politique en faveur de la promotion des arts et de la culture. Il se rendra ensuite dans un marché traditionnel voisin pour rencontrer des commerçants et évaluer la situation des prix.Dans l'après-midi, le candidat conservateur prévoit de visiter le « jjokbangchon » de Yeongdeungpo, un quartier de logements précaires, afin de rencontrer les habitants et d'écouter leurs besoins.Enfin, Kim clôturera sa journée en faisant campagne dans le sud et l’est de Séoul, puis à Hanam, dans la province de Gyeonggi.