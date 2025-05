Plus de la moitié des sud-Coréennes ont l’intention de se marier

Photo : KBS News

Selon une enquête publiée aujourd’hui par la Commission présidentielle chargée des politiques du vieillissement et de la faible natalité, la proportion de femmes ayant l’intention de se marier a augmenté de près de dix points en un an. Chez les 25-29 ans, ce taux est passé de 59,2 % en mars 2024 à 61 % en mars 2025. La perception positive du mariage, tous sexes confondus, a progressé de 70,9 à 72,9 % sur la même période.Des signes positifs apparaissent aussi concernant la parentalité. La part de ceux qui estiment qu’il est nécessaire d’avoir des enfants est passée de 61,1 à 70,9 %. L’intention d’avoir un enfant chez les célibataires et chez les couples sans enfant a également augmenté, de 32,6 à 39,7 %.Pour les ménages à deux revenus, le besoin jugé le plus important pour élever des enfants est l’instauration d’une culture d’entreprise permettant d’utiliser librement les dispositifs de soutien à la parentalité (55,6 %). Viennent ensuite un meilleur accès aux services de garde (39,8 %) et l’extension des mesures permettant de consacrer davantage de temps aux enfants (36,3 %).Pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, les hommes souhaitent une hausse du plafond des indemnités du congé parental, tandis que les femmes demandent plus de flexibilité dans les horaires pour les deux parents durant la période de garde.