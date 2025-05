Présidentielle : discussions en cours pour la formation d’un front commun anti-Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

A seulement deux semaines de l’élection présidentielle, les démarches visant à former une coalition contre Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, s’accélèrent. Aujourd'hui, le président du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Yong-tae, a rencontré le chef du parti Saemirae, Jun Byung-hun, pour discuter de cette question.La formation conservatrice s’emploie également à convaincre Hong Jun-pyo, ancien candidat malheureux à ses primaires et actuellement en séjour aux Etats-Unis, de participer à son comité électoral. Le PPP espère surtout qu’il soutiendra une unification des candidatures entre son propre candidat, Kim Moon-soo, et Lee Jun-seok, du Parti de la réforme.Toutefois, le plus jeune des candidats au scrutin a écarté toute possibilité de discussion en ce sens, qualifiant une telle démarche de « démodée ». Aujourd’hui en campagne dans la région de Jeolla, dans le sud-ouest du pays, il s’est entretenu avec le maire de Gwangju, Kang Gi-jung, et s'est rendu à l’université nationale de Chonnam.