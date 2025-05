Photo : KBS News

Ce mercredi, c’est un air de juillet qui touche la Corée du Sud. Le mercure grimpe sur l’ensemble du territoire et atteint un niveau proche d’une alerte canicule. Ce matin, il fait déjà 23°C à Séoul et Daegu, 22°C à Daejeon et Gwangju, 24°C à Jeonju ainsi que 20°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 27°C dans la capitale, 30°C à Daejeon et Jeonju, 28°C à Gwangju ainsi que 24°C à Busan.Ces premières chaleurs ne sont pas accompagnées du soleil avec un ciel nuageux. De légères pluies sont attendues dans la partie centre-ouest du pays et sur la côte sud au cours de la matinée. Des averses brutales sont également annoncées par endroit dans l’après-midi et s’accompagner d’orages.