Présidentielle : les trois principaux candidats poursuivent leur tournée dans la région métropolitaine

Photo : KBS News

Ce mercredi, Lee Jae-myung entame son troisième jour de campagne dans la région métropolitaine. Après avoir tenu une rencontre en visioconférence avec des électeurs dans la matinée, le candidat du Minjoo se dirigera vers Incheon, où se trouve sa circonscription actuelle. Dans l’après-midi, il se rendra sur la place Rodeo, en plein cœur de la ville portuaire. Il rejoindra ensuite la gare de Bupyeong, avant de visiter la cité internationale de Cheongna. Sa journée doit s’achever dans le district de Gyeyang, où il a été élu député.De son côté, Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), participera à un débat organisé par le Club des journalistes de radiodiffusion coréens (BJC). A cette occasion, le candidat conservateur devrait présenter ses promesses électorales, mais aussi s’exprimer sur une éventuelle coalition anti-Lee Jae-myung et sur la révision de la Constitution. L’ancien ministre du Travail se rendra ensuite à Goyang, dans la province de Gyeonggi, pour rencontrer de jeunes agriculteurs. Il poursuivra ensuite sa campagne dans le nord de la province, notamment à Paju et Dongducheon.Enfin, Lee Jun-seok, du Parti de la Réforme, fera lui aussi campagne dans la région métropolitaine. Il assistera à la cérémonie d’ouverture de la Conférence sur le leadership asiatique, organisée dans un hôtel à Séoul. Le plus jeune des candidats rencontrera ensuite de jeunes étudiants à l’université Gachon, dans la province de Gyeonggi, avant de visiter le Centre médical municipal de Seongnam.