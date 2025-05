Droits de douane : Séoul et Washington entament une deuxième série de discussions

Photo : KBS News

Les consultations commerciales de trois jours entre la Corée du Sud et les Etats-Unis ont débuté mardi à Washington. Elles doivent permettre de coordonner les questions des droits de douane bilatéraux, par produit et par pays. Cette deuxième série de discussions techniques intervient 19 jours après la première, tenue dans la capitale américaine du 30 avril au 1er mai.La délégation de Séoul, dirigée par Jang Sung-gil, directeur général de la politique commerciale au ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, est arrivée sur place le jour même. Elle comprend non seulement des représentants de ce ministère mais aussi de ceux de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation, des Océans et de la Pêche, des Affaires étrangères, ainsi que de l’Economie et des Finances. Ses interlocuteurs sont des responsables de différentes agences, dont ceux du Bureau du représentant américain au commerce (USTR).Ces négociations devraient être les dernières en présentiel sur les questions de droits de douane et de commerce avant l’entrée en fonction du nouveau gouvernement sud-coréen, à l’issue de l’élection présidentielle du 3 juin.Les deux parties semblent axer les échanges sur six sujets, à savoir le commerce équilibré, les mesures non-tarifaires, la sécurité économique, le commerce numérique, les règles d’origine et les considérations commerciales. Et, ce, conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion ministérielle sur le commerce tenue vendredi dernier sur l’île sud-coréenne de Jeju.