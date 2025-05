La Corée du Sud et la France renforcent leur coopération culturelle à l’occasion des 140 ans des relations diplomatiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la France ont décidé de renforcer leurs échanges culturels à l’approche du 140e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Le ministre sud-coréen de la Culture, Yoo In-chon, et son homologue français, Rachida Dati, ont signé mardi à Paris une lettre d’intention en ce sens.Selon l’annonce faite par le ministère sud-coréen, le texte précise les domaines concrets de coopération dans les secteurs du patrimoine culturel, des activités culturelles et artistiques, ainsi que des industries culturelles.Les deux pays prévoient ainsi de mettre en place un système de coopération entre leurs institutions culturelles, de collaborer à des productions, spectacles et expositions, ainsi qu’à leur promotion. Leurs échanges dans les industries telles que le cinéma et les jeux vidéo doivent aussi être renforcées.Par ailleurs, des événements spéciaux seront organisés le 4 juin 2026 pour souffler les 140 bougies. Des manifestations sont également prévues à l’occasion de la participation du pays du Matin clair au Festival du livre de Paris en tant qu’invité d’honneur. En outre, le Festival d’Avignon mettra en lumière la scène théâtrale sud-coréenne.La Corée du Sud et la France ont établi des relations diplomatiques en 1886 et signé en 1965 un accord de coopération dans les domaines de la culture, de la technologie et des sciences. En 2016, elles ont organisé l’Année France-Corée pour marquer le 130e anniversaire de leurs liens bilatéraux.Pour le ministère sud-coréen de la Culture, cette lettre d’intention permettra de renforcer l’efficacité des échanges culturels, en précisant davantage les domaines de coopération par rapport à l’accord de 1965.