Pyongyang-Moscou : plusieurs rencontres de haut rang prévus cette année

Pyongyang et Moscou doivent échanger plusieurs délégations de haut niveau cette année à l’occasion d’événements majeurs. C’est ce qu’a déclaré mardi l’ambassadeur de Russie en Corée du Nord, dans une interview accordée au quotidien russe Izvestia.Alexandre Matsegora a notamment cité deux dates importantes, à savoir le 15 août et le 10 octobre. La première marque le 80e anniversaire de la libération de la Corée, quant à la seconde celle du Parti des travailleurs. Il a aussi précisé que, même si aucune délégation nord-coréenne n’a participé aux festivités du Jour de la Victoire le 9 mai, Kim Jong-un avait visité l’ambassade de Russie à Pyongyang, considérée comme un territoire russe. Ce qui revient, selon lui, à une participation au plus haut niveau.Toujours d’après Matsegora, la signature du traité de partenariat stratégique global entre les deux pays a renforcé leur coopération à tel point qu’il est désormais plus difficile de trouver des domaines où ils ne coopèrent pas. Il a notamment souligné l’envoi de troupes nord-coréennes à Koursk comme l’un des résultats les plus marquants de cet accord.Enfin, le haut diplomate russe a annoncé l’ouverture du complexe touristique nord-coréen de Wonsan-Kalma, le mois prochain. Pour transporter des touristes russes, des vols directs entre Vladivostok et Wonsan sont prévus, et la possibilité d’un service maritime est également à l’étude.