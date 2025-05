Conseil national des juges : la réunion portera sur l'indépendance et l'équité judiciaires

Photo : KBS News

Le Conseil national des juges prévoit une réunion extraordinaire le 26 mai prochain. Deux sujets, proposés par la juge Kim Ye-young du tribunal du district sud de Séoul, ont été inscrits à l’ordre du jour.Le premier porte sur la réaffirmation de la valeur de l’indépendance des procès, ainsi que sur l’engagement à garantir l’équité des procédures et la responsabilité démocratique du système judiciaire. Le second concerne la nécessité de prendre conscience de l’érosion de la confiance dans la justice, ainsi que des risques d’atteinte à l’indépendance des procès, liés à une responsabilisation ou à une modification du système judiciaire basée sur un jugement.Pour rappel, cette réunion a été convoquée dans un contexte de controverse entourant le récent renvoi devant la Cour d’appel, par la Cour suprême, de l’affaire de violation présumée de la loi électorale impliquant Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo à la présidentielle. Certains juges avaient critiqué la rapidité inhabituelle avec laquelle le dossier a été traité, tout en appelant à la neutralité politique du corps judiciaire. Néanmoins, lors de la réunion de lundi prochain, aucun débat visant à juger l’action de la Cour suprême ne devrait avoir lieu.La tenue d’une réunion extraordinaire nécessite la présence de plus de la moitié des membres du Conseil, et le vote est validé à la majorité des participants. Un nouveau point peut également être ajouté à l’ordre du jour, sur place, avec l’accord d’au moins neuf membres.