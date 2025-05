Exportations : baisse de 2,4 % du 1er au 20 mai

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont reculé de 2,4 % sur les vingt premiers jours de mai, par rapport à la même période de l’année dernière. D’après les données publiées ce matin par le Service des douanes, elles s’élèvent à 32 milliards de dollars. Depuis janvier, leur total cumulé atteint 249,8 milliards. Il s’agir d’une baisse de 0,9 % sur un an.Parmi les dix principaux produits d’exportation, seuls les semi-conducteurs et les navires ont vu leurs ventes progresser. Les premiers ont enregistré une hausse de 17,3 %, pour s’établir à 7,3 milliards de dollars. Cela représente près de 23 % du total des expéditions. Les seconds ont légèrement augmenté, de 0,1 %, avec 1,2 milliard.En revanche, la plupart des autres produits, surtout ceux touchés par les droits de douane américains, ont connu une baisse. Les voitures particulières ont diminué de 6,3 %, à 3,1 milliards de dollars. Les pièces automobiles ont chuté de 10,7 %, tandis que les produits pétroliers ont connu une baisse plus forte, de 24,1 %.Par pays, les exportations vers Taïwan ont bondi de 28,2 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars. Celles vers le Vietnam et Hong Kong ont aussi progressé, respectivement de 3 et 4,5 %. En revanche, les exportations vers les Etats-Unis ont reculé de 14,6 %, à 5,3 milliards de dollars. Principale cause : les tarifs douaniers, notamment dans le secteur automobile. Celles vers la Chine ont baissé de 7,2 %, et celles vers l’Union européenne de 2,7 %.Enfin, sur la même période, les importations ont réculé de 2,5 % pour atteindre 32,2 milliards de dollars. Le solde commercial affiche donc un déficit de 300 millions de dollars.