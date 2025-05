Le chef du JCS s’entretient avec son homologue américain

Photo : YONHAP News

Le chef de l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), Kim Myung-soo, s’est entretenu mardi par téléphone avec son homologue américain, Dan Caine, entré récemment en fonctions. Selon le JCS, ils ont discuté de la situation sécuritaire dans la péninsule, ainsi que d'autres sujets d'actualité liés à l’alliance bilatérale.Pour les deux hommes, la gestion de la sécurité dans la péninsule était stable, et la posture de défense conjointe des deux pays restait intacte. Ils ont également souligné l’importance de renforcer les capacités d’action face à l’escalade des menaces nucléaires, balistiques et cybernétiques posées par la Corée du Nord, dans un contexte du renforcement de sa coopération avec la Russie.L’amiral Kim a par ailleurs affirmé que l’alliance sud-coréano-américaine était non seulement la plus exemplaire et la plus solide au monde, mais aussi un pilier majeur de la paix et de la stabilité dans la péninsule et dans la région indo-pacifique. Il a proposé à son interlocuteur de poursuivre les efforts communs en vue de son développement.Le JCS a par ailleurs déclaré que les deux parties avaient convenu de renforcer leur coopération trilatérale avec le Japon en matière de sécurité, notamment à travers la réunion des chefs de la défense des trois alliés, prévue en Corée du Sud au mois de juillet.