Corée-USA : coopération élargie dans la maintenance militaire

Photo : YONHAP News

Le directeur de l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA), Seok Jong-gun, a rencontré, lundi et mardi à Washington, Vic Ramdass, secrétaire américain adjoint à la Défense, responsable de la politique industrielle. Ils ont convenu d’élargir leur coopération dans la maintenance, la réparation et les opérations (MRO) des systèmes d’armement. Jusqu’à présent centrée sur les navires de guerre, cette collaboration devrait désormais inclure les avions militaires et les chars.Selon la DAPA, les GI's stationnés en Corée du Sud font déjà entretenir localement leurs avions de combat et leurs blindés, avec un haut niveau de satisfaction. Séoul discute actuellement avec Washington de la possibilité d’élargir cette offre aux équipements des troupes américaines déployées dans d’autres régions du monde.Les deux parties ont également convenu d’envisager un projet pilote qui pourrait porter sur des équipements déjà entretenus dans le pays du Matin clair, tels que le chasseur F-16, le blindé M1A2 et le véhicule militaire Humvee.Durant sa visite, Seok a également rencontré des responsables de la Marine américaine et du département de la Défense pour discuter de la coopération en matière de construction navale et de MRO pour les bâtiments de guerre.Lors d’un entretien avec Brett Seidle, sous-secrétaire adjoint à la Marine, il a exprimé son intérêt pour un assouplissement des réglementations américaines, notamment une loi qui réserve la construction de navires de guerre sur le sol américain. Séoul espère ainsi obtenir une ouverture permettant à ses chantiers de participer à leur fabrication.