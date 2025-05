Le SDCA nord-coréen pourrait servir au développement de la technologie de rentrée des ICBM

Photo : YONHAP News

Le système de détection et de commandement aéroporté (SDCA) nord-coréen, équipé d’un radôme, pourrait être utilisé pour développer la technologie de rentrée atmosphérique, un élément clé des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). C’est ce qu’a révélé lundi une analyse de Decker Eveleth publiée dans le magazine américain Foreign Policy.Selon cet analyste chez CNA Corporation, le SDCA pourrait non seulement surveiller les mouvements des forces militaires américaines et sud-coréennes, mais aussi collecter des données lors des essais d’ICBM. Au cours des dix dernières années, le royaume ermite en a tiré quatorze. Deux ont survolé l’archipel japonais tandis que les autres ont suivi des trajectoires très raides.Grâce à ce système, le régime peut désormais observer la trajectoire de descente des engins et recueillir des données utiles, même lors de tirs à courte portée et à angle élevé. Pour cela, il pourrait déployer son SDCA en mer de l’Est lors des essais. Par ailleurs, il devrait également l’utiliser pour détecter rapidement les attaques de missiles de croisière et les mouvements des avions américains et sud-coréens.