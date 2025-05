Téléviseurs : Samsung reste leader mondial, LG domine les OLED

Photo : YONHAP News

Selon le cabinet d’études et d’analyses Omdia, le sud-coréen Samsung Electronics a conservé sa place de leader mondial sur le marché des téléviseurs pour la 19e année consécutive au premier trimestre 2025. Ce, aussi bien en volume d’expéditions qu’en chiffre d’affaires.Sa part de marché a légèrement progressé, passant de 29,3 à 30 % alors que celle de son concurrent LG Electronics a diminué de 16,6 à 15 %, tout en maintenant l’entreprise à sa deuxième position. En volume, Samsung reste en tête (19,2 %), tandis que LG recule au quatrième rang (10,7 %), sous la pression des fabricants chinois à bas prix. Au total, ces derniers, à savoir TCL (13,7 %), Hisense (11,9 %) et Xiaomi (5,4 %), cumulent 31 % des expéditions, dépassant de peu les 29,9 % réunis par les deux géants du pays du Matin clair.Néanmoins, LG reste numéro un sur le marché des téléviseurs OLED, un segment réputé pour sa rentabilité. Au premier trimestre, le fabricant a expédié environ 704 400 unités, soit une part de marché de 52,1 %. Cela représente une augmentation de 12,4 % par rapport aux 626 700 expédiées un an plus tôt, et un gain de 0,6 point de part de marché.