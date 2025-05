Photo : YONHAP News

C’est la grisaille qui accompagne les sud-Coréens sur le chemin du travail ce jeudi. La pluie s’est abattue sur le nord du territoire au cours de la nuit et, ce matin, quelques gouttes persistent dans la zone métropolitaine et le Gangwon. La perturbation se déplacera vers le centre et le sud du pays en cours de journée. Les averses devraient s’estomper en fin d’après-midi.Du leur côté, les températures diminuent par rapport à hier. Ce matin, il fait 20°C à Séoul, 21°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 16°C à Daegu ainsi que 18°Cà Busan. Cet après-midi, il est attendu 26°C dans la capitale, 25°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju ainsi que 22°C à Busan et Daegu.