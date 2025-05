Présidentielle : les principaux candidats poursuivent leur opération séduction

Photo : YONHAP News

Les trois principaux candidats à l’élection présidentielle du 3 juin poursuivent leurs activités de campagne.Ce matin, Lee Jae-myung doit visiter la ville de Jeju pour y rencontrer des citoyens. Dans l’après-midi, le candidat du Minjoo se rendra à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud. Demain, il prévoit de se rendre à Bongha, pour rendre hommage à l’ancien président Roh Moo-hyun décédé le 23 mai 2009. Il devrait lancer un message de rassemblement au centre dans le but d’élargir sa base électorale.De son côté, aujourd’hui, Kim Moon-soo doit passer son quatrième jour consécutif dans la région métropolitaine pour rencontrer des représentants des milieux économique, médical et agricole. Ce matin, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) tiendra une conférence de presse d’urgence au siège de son parti sur le thème de la réforme politique. Ensuite, il prévoit de se rendre à Gwangmyeong et à Bucheon, dans la province de Gyeonggi, pour y mener une campagne intensive et rencontrer des citoyens.Enfin, Lee Jun-seok, du Parti de la Réforme, entame son deuxième jour de campagne dans la région qui entoure la capitale. Il prévoit de déjeuner avec des étudiants à la cantine de l’Université Inha, afin d’écouter leurs préoccupations. Dans l’après-midi, le plus jeune des candidats participera à un débat organisé par la Chambre de commerce américaine en Corée (AMCHAM). Les questions douanières et commerciales seront à l’ordre du jour.