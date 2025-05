Sumi Jo nommée Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres en France

Photo : YONHAP News

La soprano Sumi Jo va recevoir la médaille de Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, décernée par le gouvernement français. La cérémonie de remise de décoration aura lieu le 26 mai à l'Opéra-Comique de Paris.Créée en 1957 par le ministère français de la Culture, cette distinction est accordée à des personnalités ayant réalisé des créations remarquables dans les domaines de l'art et de la littérature, ou ayant contribué à accroître la renommée internationale de la culture française. Elle comprend trois grades, dans l’ordre croissant : Chevalier, Officier et Commandeur.La chanteuse lyrique sud-coréenne a attiré l'attention internationale après ses débuts en 1986 au Théâtre Verdi de Trieste en Italie, où elle a interprété le rôle de Gilda dans l'opéra « Rigoletto ». Elle a également connu un grand succès en France, se produisant sur des scènes prestigieuses.L'année dernière, Jo a organisé le 1er « Concours international de chant de Sumi Jo » au Château de la Ferté-Imbault dans la région Centre-Val de Loire. Il s’agit de la première compétition internationale à l'étranger portant le nom d'un musicien ou d’une musicienne du pays du Matin clair.