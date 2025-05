Kim Jong-un reçoit une invitation officielle de Poutine

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a confirmé que Kim Jong-un a reçu une invitation officielle de Vladimir Poutine. Selon l'agence de presse russe RIA Novosti ce mercredi, Andreï Roudenko a fait cette déclaration, avant d’ajouter qu'il espérait coordonner la date et l’ordre du jour de la rencontre en Russie par des canaux diplomatiques.Pour rappel, lors de son voyage en Corée du Nord en juin 2024, le président russe avait invité son homologue nord-coréen à Moscou. Ce dernier a déjà visité la Russie à deux reprises, en 2019 et en 2023, mais ne s’est jamais rendu dans la capitale.Certains observateurs estiment que les deux hommes pourraient se rencontrer en juin, en raison du premier anniversaire de la visite de Poutine à Pyongyang et du 75e anniversaire de la guerre de Corée. Il est également suggéré que le Forum économique oriental (EEF), prévu en septembre à Vladivostok, pourrait être une occasion de cette entrevue.Si la visite de Kim Ⅲ se réalise, les principaux sujets de discussion devraient être les mesures de coopération militaire et économique, ainsi que la mise en œuvre du traité de partenariat stratégique global.