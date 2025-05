Métro de Séoul : les premiers trains vont rouler à partir de 5h

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé qu'à partir du mois d'août, les premiers trains des lignes 1 à 8 du métro circuleraient à partir de 5h du matin, soit 30 minutes plus tôt qu'actuellement.Cette mesure vise à améliorer la commodité des transports publics pour les travailleurs matinaux, tels que les agents d'entretien et de sécurité. La municipalité prévoit qu’elle facilitera les correspondances entre les bus et le métro. A noter également que les horaires des derniers trains seront avancés d’une demie-heure pour permettre de conserver le temps nécessaire aux opérations d’entretien. Ce changement ne concernera que la zone de Séoul.Cependant, cette décision a suscité des préoccupations au sein de Seoul Metro. Un représentant du syndicat a exprimé que cela entraînerait des changements importants dans les conditions de travail, et qu’une consultation des employés devait être effectuée avant de discuter avec la direction.Par ailleurs, la ville prévoit d'étendre les bus autonomes de nuit sur dix lignes, dont la fréquentation est élevée pendant les premières heures du matin.