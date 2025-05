Corée-Russie : premiers pourparlers consulaires en sept ans

Photo : KBS News

Pour la première fois en sept ans, la Corée du Sud et la Russie ont organisé des consultations consulaires. Au cours de cette 18e rencontre du genre, tenue hier à Moscou, les deux pays ont discuté des mesures visant à faciliter les échanges de voyageurs et à protéger les sud-Coréens en Russie.Le chef de la délégation de Séoul, Yoon Joo-seok, a salué la poursuite de la coopération consulaire et des échanges humains entre les deux nations. Avant de proposer de continuer à travailler main dans la main pour la sécurité des peuples des deux Etats, qui voyagent dans l’autre.Avant la réunion, Yoon, qui est actuellement directeur général de la sécurité consulaire du ministère des Affaires étrangères, a été reçu par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Rudenko. L’occasion pour eux d’évoquer l’importance du contact régulier et du maintien constructif des échanges entre leurs ministères.Pour rappel, après son invasion de l’Ukraine, Moscou a placé Séoul sur sa liste des Etats « inamicaux », en lui reprochant de se joindre aux sanctions occidentales à son encontre. Ce qui pénalise les échanges de visites. Dans ce contexte, un missionnaire chrétien sud-coréen a été arrêté en janvier 2024 et reste toujours emprisonné en Russie.