Corée-Japon : ouverture de guichets d’immigration provisoires dans quatre aéroports

Photo : YONHAP News

Durant le mois de juin, la Corée du Sud et le Japon ouvriront des guichets d’immigration provisoires uniquement pour leurs ressortissants voyageant entre les deux pays. Ils seront installés dans quatre aéroports : ceux de Gimpo et de Gimhae dans le pays du Matin clair, à celui de Fukuoka et au troisième terminal de l’aéroport de Haneda dans l’archipel. Le choix de cette date n’est pas anodin, puisqu’elle correspond au 60e anniversaire du traité de normalisation entre les deux voisins, signé en juin 1965.Dans les aérogares de Gimhae et Fukuoka, les bureaux seront mis à la disposition de ceux qui y arrivent à bord des avions de toutes les compagnies. Mais à Gimpo et à Haneda, ils ne seront ouverts qu’aux passagers de Korean Air, Asiana Airlines, Japan Airlines et d’All Nippon Airways. Certaines conditions sont également requises pour les utiliser. Les voyageurs doivent avoir, par exemple, visité l’autre pays il y a moins d’un an pour un court séjour et prendre un avion qui atterrit entre 9 et 16h.Par ailleurs, selon l’Office national du tourisme nippon (JNTO), le mois dernier, plus de 720 000 sud-Coréens ont foulé le sol japonais, soit une hausse de 9,1 % sur un an.