Le nombre de fuites de données personnelles a triplé par rapport à l’an dernier

La Corée du Sud connaît une recrudescence sans précédent de fuites de données personnelles. Selon une analyse rendue publique hier par la Commission de protection des informations personnelles (PIPC), près de 300 incidents ont été recensés chaque année entre 2022 et 2024. Lors des quatre premiers mois de 2025, 113 ont été comptabilisés.De plus, l’ampleur des données compromises inquiète. Entre janvier et avril, 36 millions de cas ont été enregistrés, dont 25 millions liés à la cyberattaque visant l’opérateur SK Telecom. Soit trois fois plus que les 13 millions sur toute l’année dernière.Parmi les causes des 307 incidents survenus l’année dernière, le piratage domine avec 56 %, suivis des erreurs professionnelles (30 %), des défaillances de système (7 %), des causes inconnues (5 %) et des fuites intentionnelles (2 %). Parmi les organismes victimes, 104 sont des établissements publics et 203 des acteurs du secteur privé.Face à cette menace croissante, la PIPC a souligné qu’en cas de sous-traitance du traitement des données personnelles, il est nécessaire de disposer des connaissances précises sur les responsables et de mettre en place un plan de gestion interne pour assurer un contrôle rigoureux.