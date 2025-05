Musique numérique : le marché sud-coréen a doublé en 4 ans

Photo : YONHAP News

Selon un rapport publié aujourd’hui par l’Association coréenne des droits d'auteur sur la musique (KOMCA), le marché de la musique numérique en Corée du Sud a quasiment doublé par rapport à il y a quatre ans.Selon le document, la taille du marché combiné du streaming et du téléchargement a atteint 1,31 milliard de dollars en 2023, contre 692 millions en 2019. Soit une hausse de 90,5 %. La progression est particulièrement marquée dans le secteur du streaming, passé de 661 millions à 1,29 milliard de dollars sur la même période.La KOMCA a souligné que le marché sud-coréen a désormais dépassé celui du Japon, estimé à 652 millions de dollars. Elle prévoit que ce secteur devrait atteindre 1,69 milliard d’ici 2027.Toutefois, cette croissance ne profite pas pleinement aux créateurs. D’après le rapport, au pays du Matin clair, ils perçoivent 10,5 % des revenus générés par un morceau en streaming, contre 12,3 % aux Etats-Unis, 15 % en Allemagne, et 16 % au Royaume-Uni.L’association a indiqué que les principales plateformes contrôlent à la fois la production, la distribution et la vente de contenus, et qu’elles empochent plus de 83 % des recettes générées par le streaming d’un titre.