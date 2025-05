Affaire du chaman Geon Jin : au moins deux sacs remis à une secrétaire de Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Nouvelles révélations dans l’enquête sur le « scandale du sac Chanel » impliquant l’ancienne Première dame. Le Parquet considère désormais que, contrairement à ce qui a été indiqué, Kim Keon-hee a reçu deux sacs à main en 2022 de la part d’un ancien numéro deux de la secte Moon, appelé Yoon, et non pas un seul.Le ministère public avait auparavant affirmé que celui-ci lui en avait offert un ainsi qu’un collier en diamant de plus de 60 millions de wons, pour tenter d’obtenir des contrats au Cambodge. Et ce par l’intermédiaire du chaman dénommé Jeon Seong-bae, alias « Geon Jin ». Cependant, celui-ci a déclaré les avoir perdus.Or, après une récente perquisition au siège de Chanel Corée, les enquêteurs ont découvert que l’entourage de l’ex-haut responsable de l’Eglise de l’Unification avait acheté au moins deux sacs, respectivement en avril et en juillet 2022, après l’élection de Yoon Suk Yeol en mars. Mais également, que Jeon les avait transmis à l’une des secrétaires proche de Kim. De plus, celle-ci les a échangés contre d’autres accessoires de la même marque en versant une somme d’argent supplémentaire. Elle a mis en avant l’avoir fait à la demande du chaman, à l’insu de Kim. Néanmoins, les sacs sont toujours introuvables.Le Parquet poursuit ses investigations pour les retrouver et pour élucider l’affaire.