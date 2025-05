Présidentielle : Lee Jae-myung mise sur la société solidaire, Kim Moon-soo sur la réforme politique

Photo : YONHAP News

Tour d’horizon des activités des candidats à la présidentielle. Lee Jae-myung, du Minjoo, s’est rendu ce matin sur l’île de Jeju pour la première fois dans le cadre de sa campagne officielle. Il a souligné que cette région devait devenir un pionnier de l’industrie des énergies renouvelables, mettant en avant son potentiel dans l’éolien.Le candidat de centre-gauche a également détaillé son projet « société solidaire », un modèle dans lequel l’Etat a la responsabilité d’assurer un niveau de vie de base à tous les citoyens. Il a annoncé la création d’un comité dédié, ainsi que des mesures concrètes telles qu’un produit d’épargne pour les jeunes.De son côté, Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), reste à Séoul et dans ses alentours depuis quatre jours. Il a dévoilé plusieurs engagements en faveur d’une réforme politique : réduction du mandat présidentiel à trois ans, baisse du nombre de députés de 10 % et nomination d’un inspecteur spécial recommandé par l’opposition. Il a également promis un rajeunissement du gouvernement en nommant au moins un tiers des ministres parmi les moins de 40 ans. L’ancien ministre de l’Emploi et du Travail a par ailleurs rencontré les dirigeants des cinq grandes fédérations économiques du pays pour discuter des moyens de relancer l’économie.Enfin, Lee Jun-seok, du Parti de la réforme s’est entretenu avec Choi Won-il, ancien commandant de la corvette Cheonan, torpillé par la Corée du Nord en 2010, pour aborder les questions de défense et de reconnaissance des soldats. Il a également discuté des enjeux douaniers et commerciaux avec la Chambre de commerce américaine en Corée (AMCHAM).