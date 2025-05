Pyongyang lance plusieurs missiles de croisière en mer de l'Est

Photo : YONHAP News

Ce matin, la Corée du Nord a tiré plusieurs missiles de croisière en direction de la mer de l'Est. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les projectiles ont été lancés aux alentours de 9h depuis Sondok, dans la province de Hamgyong du Sud, avant de s’abîmer en mer.L’armée sud-coréenne a déclaré avoir détecté à l’avance les signes des tirs et avoir pris des mesures préventives. Les autorités du renseignement de Séoul et Washington en analysent actuellement les détails.D’ordinaire, le JCS ne publie pas d’annonce concernant les lancements de missiles de croisière, contrairement à ceux de missiles balistiques, interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Certains analystes estiment que Pyongyang a effectué ces tirs pour rattraper l’échec de la mise à l'eau d'un nouveau destroyer de 5 000 tonnes hier au chantier naval de Chongjin.