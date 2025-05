Météo : baisse des températures et nuageux

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens vont pouvoir un peu souffler ce vendredi. En raison de l’air froid qui arrive du nord-ouest, les températures diminuent par rapport aux jours précédents. Ce matin, il fait 18°C à Séoul et Daejeon, 19°C à Jeonju et Gwangju, 14°C à Daegu ainsi que 16°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 23°C dans la capitale, à Daejeon et Gwangju, 24°C à Jeonju, 22°C à Daegu et 21°C à Busan.En revanche, le ciel ne se dégagera pas avant le week-end. Les nuages restent présents au-dessus de la Corée du Sud avec quelques averses annoncées dans le Jeolla du Nord et le Chungcheong du Sud. Ce soir, il devrait pleuvoir dans la zone métropolitaine, le Gangwon, sur la côte sud et sur l’île de Jeju.Cette dégradation devrait se poursuivre jusqu’à samedi après-midi avant de laisser place au soleil dimanche. En conséquence, les températures repartiront à la hausse.