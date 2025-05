Washington envisagerait le transfert de GI’s stationnés en Corée du Sud vers d’autres régions

Photo : YONHAP News

L’administration Trump envisagerait de transférer quelque 4 500 GI’s, sur les 28 500 stationnés dans la péninsule coréenne, vers d'autres régions de l’Indo-Pacifique, notamment Guam, un territoire américain. C’est ce qu’a rapporté, jeudi, le Wall Street Journal.Le quotidien cite les propos de deux responsables clés américains qui précisent que ce projet est envisagé dans le cadre d’un examen non officiel de la politique envers Pyongyang. Avant d’ajouter qu’il n’a pas encore été présenté au locataire de la Maison Blanche, et qu’il s’agissait d’une des nombreuses options en discussion.Face à cette nouvelle, le porte-parole du département américain de la Défense semble avoir déclaré qu’il n’y avait rien à annoncer à ce sujet. Auparavant, lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà exercé une pression sur la Corée du Sud, en menaçant de retirer les troupes américaines déployées au sud du 38e parallèle, si elle n’augmentait pas son financement pour leur présence. Il avait également évoqué ce sujet à plusieurs reprises durant sa campagne présidentielle.Cependant, toujours selon le journal américain, des responsables ont affirmé qu’aucune décision ne serait prise concernant un réajustement des effectifs militaires sur le sol sud-coréen, tant que la manière de gérer la guerre en Ukraine n’est pas clairement définie. Avant de souligner que Séoul, tout comme Tokyo et Manille, a entretenu une étroite coopération militaire avec Washington, et que toute réorganisation pourrait déstabiliser l’ensemble de l’Indo-Pacifique.Le ministère sud-coréen de la Défense n’a pas tardé à réagir. Pour lui, il n'y a aucune discussion à ce propos. Il a souligné que les soldats américains jouaient un rôle central dans l’alliance bilatérale pour la paix et la stabilité dans la péninsule et la région. Avant d’ajouter que les deux alliés continueraient à coopérer pour maintenir la posture de défense conjointe.