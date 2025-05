Morgan Stanley revoit à la hausse la croissance de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La banque américaine Morgan Stanley a annoncé jeudi qu'elle revoyait à la hausse ses prévisions de croissance économique de la Corée du Sud pour cette année, de 1,0 à 1,1 %.L’économiste Kathleen Oh a expliqué dans son rapport que cette révision était due à une désescalade progressive du conflit tarifaire entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi qu’à l’annonce d’un report de 90 jours des tarifs réciproques américains.Oh a également relevé la prévision de croissance pour 2026, passant de 1,4 à 1,5 %. En particulier, elle a prévu que la politique budgétaire deviendrait un nouveau moteur de croissance après l’élection présidentielle au pays du Matin clair, avec la possibilité d’un deuxième budget supplémentaire au second semestre.Par ailleurs, l’économiste a prévu que la Banque de Corée continuera à abaisser son taux directeur jusqu’à 2,0 %. Toutefois, malgré ces politiques budgétaires et monétaires, le taux d’inflation devrait être maîtrisé, selon elle, autour de 1,9 % en 2025 et en 2026.