Présidentielle : Lee Jae-myung toujours en tête des sondages

Photo : YONHAP News

La campagne officielle pour la présidentielle du 3 juin entre dans sa deuxième partie, avec une intensification des efforts des trois principaux candidats pour convaincre les électeurs.Selon le dernier sondage en date du National Barometer Survey (NBS), qui regroupe quatre instituts, Lee Jae-myung, du Minjoo, reste en tête malgré un léger tassement, à 46 % (-0,3 point sur une semaine). Son rival, Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), est à 32 % (+0,5 point) tandis que Lee Jun-seok, du Parti de la Réforme, est troisième à 10 % (+0,3 point).A 11 jours du scrutin, les trois candidats jettent donc leurs dernières forces. Celui de centre-gauche veut conserver sa position de force, tout en mettant en garde contre un excès d’optimisme. Celui conservateur cherche à poursuivre sa dynamique dans les intentions de vote, comptant sur les électeurs de son camp, timides à afficher leurs opinions politiques.Par ailleurs, Kim ne renonce toujours pas à négocier une alliance avec Lee Jun-seok pour une candidature unique. Mais ce dernier rejette toujours cette idée. Dans une conférence de presse, hier, il a réitéré son refus. Selon lui, les deux derniers débats télévisés, prévus ce soir et mardi, pourront changer la donne en sa faveur.L’enquête du NBS a été réalisée par téléphone entre le 19 et le 22 mai. Son taux de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.