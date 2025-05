Moscou critique la politique nord-coréenne de Séoul

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud à Moscou s’entretient régulièrement avec les vice-ministres russes des Affaires étrangères. Dans un communiqué de presse publié hier, la diplomatie russe a annoncé que Lee Do-hoon avait cette fois été reçu par Andreï Rudenko.A cette occasion, celui-ci a fustigé la politique nord-coréenne de Séoul. Il a précisé que le maintien de la pression sur le régime de Kim Jong-un et les exercices militaires combinés avec les Etats-Unis et le Japon ne font que retarder le règlement de la question de la péninsule. Alors que, selon lui, elle peut être résolue seulement par le dialogue et les négociations.Ce n’est pas la première fois que le haut diplomate russe met en cause la politique sud-coréenne vis-à-vis de Pyongyang. En juin 2024, il avait appelé Séoul à reconsidérer ses mesures de confrontation susceptibles d’accentuer les tensions. Ces propos étaient intervenus peu après la signature d’un accord de partenariat stratégique par Vladimir Poutine et Kim III dans la capitale nord-coréenne. Un traité qui prévoit notamment une assistance mutuelle en cas d’agression contre une des parties. Le Sud y avait vivement réagi, menaçant de pouvoir livrer directement des armes à l’Ukraine.Cette fois, Rudenko a tenu des propos similaires alors que les liens sud-coréano-russes sont considérés comme meilleurs. Les deux Etats ont récemment repris leurs pourparlers consulaires pour la première fois en sept ans. Les médias sud-coréens y voient donc une intention de ne pas irriter le royaume ermite.