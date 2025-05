Cannes 2025 : Heo Ga-young décroche le premier prix de La Cinef

Photo : YONHAP News

La réalisatrice sud-coréenne Heo Ga-young a remporté le premier prix de La Cinef du 78e Festival de Cannes avec son court métrage « First Summer ».Il s’agit du film de fin d'études de Heo, réalisé à l’Académie coréenne des arts cinématographiques (KAFA). Il raconte l’histoire d’une femme âgée, Yeong-sun, qui préfère assister à la cérémonie commémorative de Hak-soo, son petit ami décédé, plutôt qu’au mariage de sa petite-fille. C’est l’unique œuvre du pays du Matin clair sélectionnée cette année dans La Cinef.Le Festival va lui décerner un prix de 15 000 euros et son film sera projeté le 6 juin au Cinéma du Panthéon à Paris.La Cinef est une section compétitive qui présente les courts et moyens métrages réalisés par les étudiants d’écoles de cinéma du monde entier. C’est la première fois qu’un film sud-coréen en gagne la plus haute distinction. Depuis « I Can Fly To You But You... » de Kim Young-nam en 2001, des films du pays du Matin clair y ont été invités presque chaque année. Les courts métrages « Cicada » de Yoon Dae-woen et « Hole » de Hwang Hye-in ont respectivement obtenu le deuxième prix en 2021 et en 2023.