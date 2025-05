Corée du Nord : nouvelle réunion plénière du Parti des travailleurs fin juin

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le Parti des travailleurs tiendra, fin juin, une nouvelle réunion plénière de son comité central. Un rassemblement clé pour la formation au pouvoir.A en croire les médias d’Etat, dont l’agence de presse officielle, la KCNA, l’examen des politiques mises en œuvre depuis le début de l’année, les projets à mener dans sa deuxième moitié ainsi que d’autres questions importantes seront au programme.Depuis quelques années, le comité central se réunit deux fois par an, respectivement au premier et au second semestre, pour une session plénière. La prochaine est la première à avoir lieu après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, et après que le Nord a officiellement confirmé, en avril, l’envoi de ses troupes en Russie. L’attention se porte donc sur l’annonce de la nouvelle ligne diplomatique du régime de Kim Jong-un.De plus, les sanctions à imposer contre les responsables de l’échec du lancement d’un destroyer de 5 000 tonnes, ainsi que les mesures de suivi seront à l’ordre du jour, comme l’a promis le dirigeant suprême.A propos de ce « grave accident », qui s’est produit mercredi sur le chantier naval de Chongjin, dans le nord-est du pays, la KCNA a rapporté aujourd’hui qu’un groupe d’enquêteurs du Parquet et d’experts en la matière avait entamé des investigations. Et d’ajouter que le navire de guerre est moins gravement endommagé qu’initialement annoncé. L’agence a précisé l’avoir constaté après une inspection sous l’eau et à l’intérieur du destroyer.