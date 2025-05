Affaire du chaman Geon Jin : la leader de la secte Moon interdite de quitter le territoire

Photo : KBS News

Le Parquet a interdit à Han Hak-ja, leader de l’Eglise de l’Unification, et à sa secrétaire en chef de quitter le territoire dans le cadre de l’enquête sur l’« affaire du chaman Geon Jin ».Les enquêteurs cherchent à savoir si la veuve du fondateur de la secte Moon et son entourage sont intervenus dans l’offre de cadeaux à l’ancienne Première dame. Le ministère public considère qu’un ancien numéro deux du groupe religieux, appelé Yoon, a remis en 2022 au chaman, au moins deux sacs à main Chanel, un collier en diamant ainsi que des compléments alimentaires à base de ginseng, en lui demandant de les transmettre à Kim Keon-hee. Et ce afin d’obtenir le soutien de celle-ci à différents projets de l’église.Lors d’un interrogatoire, Yoon a indiqué l’avoir fait après avoir obtenu le feu vert de Han. Toutefois, l’église continue de démentir sa déclaration.Dans ce contexte, il a été rapporté hier que Geon Jin avait transmis les sacs en question à l’une des secrétaires proche de l’épouse de l’ancien chef de l’Etat, Yoon Suk Yeol. Le Parquet envisage de l’auditionner à nouveau ce week-end.