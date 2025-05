Dépenses par carte à l'étranger : une hausse de 3,1 % au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Au premier trimestre, les dépenses en carte à l’étranger des sud-Coréens ont progressé de 3,1 % en glissement annuel. C'est ce que révèlent les données publiées aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK).Pendant cette période, les habitants au pays du Matin clair ont payé 5,34 milliards de dollars en dehors de leur territoire, à l’aide de cartes de crédit et de cartes de débit. Malgré une hausse sur un an, cela représente une baisse de 5,2 % par rapport au dernier trimestre de 2024.Cette tendance s’explique notamment par l’accroissement du nombre de voyageurs. Entre janvier et mars derniers, 7,79 millions de personnes ont quitté la péninsule, contre 7,42 millions il y a un an.En 2024, le total des paiements par carte en dehors du pays a atteint 21,7 milliards de dollars, dépassant le niveau de 2019, avant la pandémie liée au COVID-19.Par type de cartes, celles de crédit ont pesé 68,2 % avec 3,6 milliards de dollars, et le reste a été réglé par cartes de débit.