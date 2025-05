Droits de douane : fin des deuxièmes discussions techniques Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont conclu hier à Washington leurs deuxièmes pourparlers techniques de trois jours sur les droits de douane sectoriels et réciproques, voulus par Donald Trump.Leurs discussions se sont articulées autour de six piliers. Parmi eux figurent l’équilibre des échanges commerciaux, les mesures non-tarifaires, la sécurité économique ou encore le commerce numérique.Les négociateurs américains auraient alors fait part de leurs réclamations concrètes concernant les barrières non-tarifaires sud-coréennes. Pour rappel, dans son rapport 2025 sur les barrières commerciales que chaque pays érige (NTE), publié en mars, le Bureau du représentant au commerce (USTR) avait mentionné quelques obstacles du genre, maintenus par Séoul. Il s’agit de la restriction d’âge sur la viande bovine américaine, de la législation visant à limiter la domination des plateformes en ligne ou encore du programme du commerce de compensation en matière d’armement.La délégation sud-coréenne, quant à elle, s’est contentée d’aplanir les différents points de vue en la matière, puisque c’est au prochain gouvernement de signer un compromis final.Lors des consultations « 2+2 » entre leurs ministres du Commerce et des Finances tenues le mois dernier, les deux parties étaient convenues de conclure un accord global d’ici le 8 juillet, date à laquelle la suspension des droits de douane réciproques est censée prendre fin.