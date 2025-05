Présidentielle : la campagne se poursuit lors du 16e anniversaire de la disparition de Roh Moo-hyun

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui marque le 16e anniversaire du décès de l’ancien chef de l’Etat Roh Moo-hyun. En cette journée, les candidats à l’élection présidentielle poursuivent chacun leur campagne à leur manière.Lee Jae-myung s’est rendu ce matin au village de Bongha à Gimhae, pour se recueillir devant sa tombe. Dans son message, il a déclaré vouloir reprendre le flambeau du combat du défunt pour défendre la démocratie face aux pouvoirs en place et au régionalisme. Le Minjoo, sa formation, a également affiché la volonté de faire des valeurs de cohésion nationale, portées par l'ex-président de la République, un levier pour améliorer les conditions de vie des citoyens et relancer la démocratie.Quant au candidat du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), Kim Moon-soo, il a participé à un petit-déjeuner de prière pour la nation, et a discuté des moyens de l'unité sociale afin de lutter contre la récession économique et l'écart croissant entre riches et pauvres. Le parti conservateur a affirmé avoir constaté une remontée significative du soutien dans les sondages et espère une inversion de la tendance avant le scrutin.Enfin, Lee Jun-seok, du Parti de la réforme, s’est également rendu sur la tombe de Roh Moo-hyun. En évoquant que le défunt s'était opposé à la fusion des trois partis en 1990, il s’est engagé, lui aussi, à mener une politique fidèle à ses convictions.Les candidats s’affronteront ce soir dans un deuxième débat télévisé consacré aux questions sociales, sur le plateau de la KBS.