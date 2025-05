Des créateurs étrangers vont partir à la découverte du patrimoine coréen

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organise, de juin à novembre, l'événement « Exploration des sites et patrimoines de l'Unesco 2025 ». Les créateurs de contenus étrangers résidant en Corée du Sud sont invités à découvrir les trésors culturels du pays, pour partager leur expérience à travers des vidéos qu’ils réaliseront eux-mêmes.La première sortie, prévue en juin, mènera les participants à Jeongeup dans le Jeolla du Nord. Sur place, ils découvriront l'académie néo-confucéenne Museong Seowon, ainsi que le Parc mémorial de la révolte paysanne de Donghak. Le même mois, une visite à Busan est programmée pour retracer l'histoire de la ville portuaire qui était la capitale provisoire pendant la guerre de Corée.En septembre, direction Gwangju et Suwon pour explorer les forteresses Namhansanseong et Hwaseong. Le mois suivant, le groupe se rendra à Yeosu pour plonger dans la vie de l’amiral Yi Sun-shin, autour de son journal « Nanjung Ilgi », inscrit au registre de la mémoire du monde de l’Unesco.Enfin, en novembre, les influenceurs se rendront à Pyeongchang pour y découvrir la tradition du kimjang, la fabrication de kimchi pour l’hiver, et plusieurs sites historiques, notamment le Musée national des annales de la dynastie de Joseon.Les vidéos seront publiées sur la chaîne YouTube de Korea.net. Pour plus d’informations, consultez le site officiel : www.heritageinkorea.kr.