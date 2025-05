Photo : YONHAP News

Alors que la dernière semaine du mois de mai débute, la météo continue à prendre des airs d’été. Ce lundi, le ciel sera dégagé sur la moitié nord du pays et nuageux sur la moitié sud. Quelques averses sont annoncées en fin d’après-midi dans le Jeolla.Du côté des températures, ce matin, il fait 14°C à Séoul et Daegu, 11°C à Andong 15°C à Daejeon, Gwangju, Jeonju et Busan, ainsi que 16°C à Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 26°C dans la capitale, à Daejeon, Daegu, Andong et Gwangju, 27°C à Jeonju, 22°C à Busan ainsi que 24°C à Gangneung.